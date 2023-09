Due ragazzi novaresi i dispersi in Alta Valle Formazza dopo la frana al Città di Busto VIDEO

Sarebbero un uomo e una donna novaresi i due escursionisti dispersi in alta Valle Formazza dopo la frana di domenica pomeriggio sul sentiero che porta dalla diga dei Sabbioni al rifugio Città di Busto. Si tratterebbe di due ragazzi novaresi, un uomo di 34 anni e una donna di 31rispettivamente di Borgomanero e di Nebbiuno.

La loro auto è stata ritrovata alla partenza del sentiero a Riale e anche gli amici avrebbero confermato la presenza dei due in alta Val Formazza. All'alba riprenderanno le ricerche. A Riale sono attesi anche un geologo e gli specialisti Usar (Urban Search And Rescue) dei Vigili del fuoco con attrezzature adatte alla ricerca di dispersi in casi come questi. Personale specializzato in crolli e frane, come quelli che hanno operato a Rigopiano. Con loro i colleghi Speleo Alpini del Comando di Verbania dei Vigili del fuoco, oltre naturalmente agli uomini del Soccorso Alpino civile con le unità cinofile e del Sagf della Guardia di Finanza.

Purtroppo, dal momento dell'allarme intorno alle 17, fino a quando è calata la notte, i numerosi soccorsi arrivati a Riale non hanno potuto avvicinarsi all'area interessata dalla frana a causa dei continui distacchi e delle continue scariche di sassi che avrebbero messo in pericolo i soccorritori.