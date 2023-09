Viverone, resta in panne con il motoscafo in mezzo al lago: soccorso dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Un uomo resta in panne col motoscafo in mezzo al Lago di Viverone. Fortunatamente, in quel preciso istante, è in corso un'esercitazione del nucleo nautico dei Vigili del Fuoco che si accorge di quanto accade.

Il fatto è successo intorno alle 15.30 di oggi, 25 settembre. Una volta raggiunta l'imbarcazione, le squadre hanno aiutato il proprietario a far ritorno al molo.