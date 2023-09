È rimasto illeso l'anziano che, alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, 24 settembre, nella frazione di Valle Fredda, a Pray.

Stando alle prime ricostruzioni, il 75enne (residente fuori provincia) avrebbe perso il controllo del suo veicolo per cause da accertare. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.