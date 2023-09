Porta in strada il bidone dell'immondizia ma viene travolta da un'auto in sosta: ferita una 83enne (foto di repertorio)

Avrebbe riportato lievi ferite l'anziana investita stamattina da un'auto. Il fatto è accaduto nel comune di Muzzano: stando alle prime ricostruzioni, un mezzo in sosta avrebbe cominciato a muoversi pericolosamente lungo la strada per cause da accertare.

Il proprietario, un 61enne di Occhieppo Inferiore, si è subito accorto di quanto stava accadendo ma non sarebbe riuscito a bloccare il veicolo. Lo stesso avrebbe proseguito la sua corsa e avrebbe centrato in pieno una 83enne che, in quel preciso istante, stavo portando in strada il bidone dell'immondizia.

La donna non ha evitato l'impatto ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. In seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.