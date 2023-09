Tamponamento tra auto a Biella, viene trovato ubriaco alla guida: nei guai un 54enne

Aggiornamento 25/09/2023

È stato trovato ubriaco alla guida uno dei due conducenti, rimasti coinvolti nel tamponamento tra due auto nella serata di sabato 23 settembre, in via Repubblica, a Biella.

Si tratta di un 54enne di origine marocchine, risultato positivo al test alcolemico effettuato dagli agenti della Polizia Locale. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il fermo del veicolo per 180 giorni.

Il fatto 24/09/2023

Incidente stradale con feriti a Biella. È successo ieri sera, intorno alle 23, in via Repubblica dove si è verificato un violento tamponamento tra due auto per cause in fase di accertamento.

A causa dell'urto, sarebbero rimaste ferite due persone, subito assistite dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.