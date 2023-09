Biella, magazzino comunale nel mirino dei ladri: vetri infranti e mezzi danneggiati

Il magazzino comunale, dietro via Ivrea, a Biella, è finito nel mirino dei ladri. Il fatto è accaduto verosimilmente tra le giornate di sabato e domenica: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero scavalcato i muretti esterni e infranto i vetri della struttura.

Non solo: una volta all'interno, avrebbero danneggiato i mezzi presenti e asportato del materiale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito. Al momento, è in fase di accertamento l'entità del danno. Molto probabilmente verrà sporta denuncia per furto e atti vandalici.