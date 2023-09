Prepara gli esami online con Cepu, così non resti indietro

Dici preparazione universitaria e pensi a Cepu, il servizio di preparazione universitaria personalizzata, anche online, rivolto agli studenti che vogliono migliorare i loro risultati e laurearsi nei tempi previsti, qualunque sia la facoltà e il corso di laurea a cui sono iscritti.

Cepu affianca a ogni studente un tutor - un insegnante preparato nella materia d’esame e nelle metodologie di apprendimento – e, su richiesta, offre un servizio completo, dall’orientamento per la scelta del corso di laurea che coniughi aspirazioni e sbocchi professionali, allo svolgimento delle pratiche burocratiche; dalla pianificazione degli esami fino al servizio più richiesto: la preparazione finalizzata al superamento della prova d’esame.

Il servizio è destinato sia agli studenti che vogliono acquisire un metodo di studio efficace sia agli studenti lavoratori che vogliono organizzare al meglio il proprio tempo e centrare entrambi l’obbiettivo di arrivare pronti all’esame.

Per ogni informazione è possibile visitare il sito www.cepu.it o contattare il Centro Studio Cepu di Biella in Via Cristoforo Colombo 1, all’ 800 33 11 88