Nonni vi vogliamo bene! Ditelo con una foto

Si avvicina la festa dei nonni, i nostri nonni, quelle figure che per molti di noi sono tanto importanti. E' comune dire “Se non ci fossero loro....”. Ed è vero, è proprio così.

A volte li amiamo, a volte non li sopportiamo semplicemente perchè....hanno qualche annetto in più di noi e ci dicono le cose come stanno. Restano però sempre i nostri nonni, quelli che ci comprano il gioco che più ci piace per farci sorridere, che ci lasciano magiare davanti alla televisione perchè stanno male davanti ai nostri capricci, che ci viziano perchè.....perchè sono i nostri nonni. E che tanti di noi ricordano con affetto, che portiamo sempre nel cuore anche quando non ci sono più, e che quando pensiamo a loro un sorriso ci appare sul volto.

E proprio a loro, a queste grande persone, è dedicata questa giornata, lunedì 2 ottobre, e anche noi di newsbiella.it vogliamo dedicare uno spazio a loro, a quelli che sono vicino a noi e a quelli che ci hanno già lasciato.

Lunedì 2 ottobre faremo una grande copertina dedicata a loro, quindi se avete piacere mandateci una loro foto, orizzontale possibilmente, solo una, all'indirizzo redazione@newsbiella.it entro venerdì 29 settembre con un piccolo pensiero dedicato, mettendo sotto la vostra firma e noi lo pubblicheremo.

Nonni vi vogliamo bene!!!