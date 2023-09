La solidarietà è protagonista a Candelo, una donazione per le comunità della Romagna colpite dall'alluvione

La solidarietà è protagonista a Candelo, donazione per le comunità della Romagna colpite dall'alluvione

“La prima testimonianza del risultato delle due serate benefiche a favore della Romagna che abbiamo organizzato a Candelo: le nostre due serate musicali sono riuscite a raccogliere 2mila euro, donati alla Città di Forlì e all’Associazione Genitori Scuola Media Mercuriale, associazione nata a sostegno della scuola e dei ragazzi della Scuola Media IC5 G di Forlì, nel cuore dei quartieri colpiti dell'alluvione”. Lo scrive il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Il ringraziamento del sindaco Gian Luca Zattini e la consegna simbolica dell'assegno con l'assessore Paola Casara è un altro passo per vedere la nostra solidarietà realizzarsi concretamente. Ho voluto cercare un interlocutore istituzionale diretto, proprio perchè ci tenevo molto che questi fondi avessero una destinazione precisa e in tempi rapidi. Con questi fondi verranno acquistate pianole per il laboratorio di musica della scuola, che era stato purtroppo alluvionato”.