Callabiana, Amici dei Presepi in campo per la Banca del Giocattolo

Domenica 1° ottobre ci sarà a Callabiana il consueto appuntamento con la Sagra dei Capunet, organizzata dalla Pro Loco, insieme all’associazione Amici dei Presepi.

“Da quest'anno la nostra realtà ha stretto una collaborazione con la Banca del Giocattolo di Valle Mosso – spiegano gli Amici dei Presepi - Quel giorno si potrà donare giochi nuovi, o in buono stato, così da consegnare alle scuole e alle associazioni bisognose; in più si potranno rinnovare le tessere associative annuali o farne di nuove in modo da poter aiutare gli Amici dei Presepi di Callabiana, in vista delle iniziative natalizie”.