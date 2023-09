Avis, a Coggiola 70 persone alla cena sociale. Domenica c'è la Camminata in Rosa FOTO

Una settantina di persone ha preso parte sabato sera alla consueta cena sociale, realizzata come ogni anno dall'Avis Comunale di Coggiola. Un'occasione per ritrovarsi e condividere momenti importanti dopo anni di distanziamento obbligato a causa dell'emergenza Covid.

Ma gli appuntamenti dell'Avis non finiscono certamente qui: domenica prossima, 1° ottobre, avrà luogo la Camminata in Rosa, con ritrovo alle 16.30 in piazza XXV Aprile. Alle 17, si partirà per le vie del paese con arrivo nella sede Avis, dove verrà offerto un piccolo rinfresco ed un intrattenimento musicale a cura del violinista Massimo Zanetti.

Il percorso è di quasi 3 km, tutto su asfalto, non impegnativo. La quota di partecipazione sarà interamente devoluta all'AIRC. Ogni partecipante potrà indossare qualcosa di color rosa e verrà consegnato un gadget a ricordo della giornata.