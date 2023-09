Biella, un nuovo mezzo a disposizione dello sport e dell’inclusione

Sabato 23 settembre, nell’ambito della Cittadella dello sport, organizzata da Terra della Lana e Città di Biella, è stato presentato il furgone, acquistato grazie alla partecipazione del Comune di Biella, insieme ad ASAD Biella, Polisportiva Handicap Biellese e Team Ability Ginnastica La Marmora, al bando della regione Piemonte “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”.

Un furgone per un trasporto ‘speciale’ che agevola il lavoro delle associazioni, che può essere utilizzato in tutte le attività che coinvolgono anche bambini delle scuole in percorsi ludico motori propedeutici al raggiungimento di abilità motorie e di inclusione di bambini con disabilità nei gruppi con altri bambini normodotati. L'acquisto, inoltre, di un sollevatore mobile e di una carrozzina per la doccia riuscirà a garantire anche alle persone con disabilità motorie gravi/gravissime di poter effettuare delle attività natatorie propedeutiche al benessere fisico dell'atleta e poter agevolare l'accesso e l'uscita dagli impianti natatori.

Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e il vice-sindaco, Giacomo Moscarola, hanno potuto verificare l’efficienza del nuovo mezzo dichiarandosi molto soddisfatti per la buona riuscita dell’operazione sinergica sul territorio, ricordando che il progetto ha un costo complessivo di 82.501,96 Euro ed è finanziato nella misura massima del 90% da parte della Regione, mentre il restante 10% è a carico del Comune. Un risultato che premia la dedizione e il lavoro svolti al servizio della nostra comunità.

ASAD Biella, nella figura del presidente Charlie Cremonte, ringrazia per la grande collaborazione la Città di Biella senza la quale non si sarebbe riusciti nell’intento di acquistare, tramite bando, questo mezzo, messo, d’ora in poi, a disposizione delle associazioni e cioè al servizio dello sport e dell’inclusione.