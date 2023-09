Calcio, Su Nuraghe Biella vince contro #Escile Team

Lunedì 18 settembre si è disputato il terzo incontro di allenamento tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “#Escile Team” capitanata da Cristian.

Derby ben arbitrato da Pino Lopez concluso con il risultato finale di 6-0, ha incoronato vincitori i giovani con le insegne della Sardegna sul cuore, capitanati per l’occasione da Alessandro Scanzio. I gol sono stati messi a segno: 2 Stefano Cavazzini, 2 Antonello D’Eri 1, Gabriele Giusio 1 Francesco Marangon. Nel centro di Biella, il campo sportivo “San Biagio” di via Fratelli Carlo e Nello Rosselli è palestra per il corpo e per l’anima dove gli atleti dei “Quattro Mori”, coordinati da Gaspare Carmone e allenati da Andrea Savoi, incontrano le migliori formazioni calcistiche presenti sul territorio. Le due compagini già si sono misurate nelle passate edizioni del campionato dominando le vette delle classifiche.

Intanto, vista dell’inizio della prossima edizione del campionato amatoriale provinciale di calcio a 7 che si svolgerà a partire dal prossimo mese di ottobre, “Su Nuraghe Calcio Biella”, scalda i muscoli con il massaggiatore Filippo Gugliotta, pronto a soccorrere anche gli atleti delle diverse formazioni in campo. Prossimo appuntamento amichevole, lunedì 25 settembre, alle ore 20:00, a Biella, presso il centro sportivo San Biagio, “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà "Ghenez Shop" ex (Algida).