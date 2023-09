Biellese, Biogliese e Valle Cervo regine del derby: è iniziata anche la Seconda Categoria

Grande prova di forza per la Biellese che si aggiudica il derby di Eccellenza: 2 a 0 il punteggio finale, con il Città di Cossato fermo ad un punto in tre partite disputate. I lanieri, invece, a quota 6 punti, si portano al quarto posto, a tre lunghezze dalla capolista Volpiano.

In Promozione, altro derby tra formazioni biellesi: anche qui, un 2 a 0 a favore della Valdilana Biogliese a discapito del Ceversama. Sorride anche la Fulgor Valdengo (1-0 con Casale) mentre la Chiavazzese resta fanalino di coda, complice il ko interno con la Juve Domo (0-2).

In Prima Categoria, giornata no per Vigliano e Gaglianico, superate rispettivamente da Serravallese (3-1) e Livorno Bianzé (4-2). Non va meglio neanche al Ponderano, sconfitto nettamente per 3 a 0 dalla Valle Cervo Andorno. Tre punti preziosi anche per la Valle Elvo con l'ostico Santhià (3-2).

Infine, prima giornata del nuovo campionato di Seconda Categoria: al debutto, le Torri Biellesi calano il poker sull'Iveco Group Calcio. La Cervo, invece, ottiene il primo punto in campionato sul campo del Pont Donnas mentre il Pollone cede di misura con la Strambinese.