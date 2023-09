Benessere e solidarietà alla Baraggia di Candelo, oltre 200 persone alla Fitwalking For AIL

Una giornata all'insegna del benessere e della solidarietà. Più di 200 persone hanno preso parte alla Fitwalking For AIL, camminata solidale non competitiva, andata in scena nella mattinata di oggi, 24 settembre, nella Baraggia di Candelo e promossa da AIL Biella per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici.

Durante il percorso i partecipanti hanno potuto avvalersi dell'esperienza di esperti in tecniche motorie. Tre i momenti più suggestivi che hanno visto protagonisti lo yoga, il cerchio di connessione alla terra e il Tai Chi Chuan. Alla fine, è stato offerto un gustoso aperitivo.