Vigliano, in Biblioteca le “Proteste che hanno cambiato il mondo”

In occasione del Festival #fuoriluogo YOUNG & KIDS, giovedì 28 settembre, alle 17, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospiterà People Power. Proteste che hanno cambiato il mondo.

Il laboratorio, di e con Serena D’Angelo, vi porterà a scoprire in quali e quanti modi le persone si sono battute per i loro diritti e per i diritti del pianeta. Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 6 anni. Per partecipare all'incontro è consigliata la prenotazione, contattando la biblioteca al recapito 015 811887 da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 18:00 oppure via mail: biblioteca@vigliano.info