Torrazzo, da ottobre “Tom & JerryBot” a MAT Museo

Dal prossimo ottobre a Torrazzo, il MAT Museo, inaugurato il 14 ottobre 2018, si arricchirà di una nuova opera dal titolo “Tom & JerryBot”, che rappresenta un gatto, in onore di Torrazzo, paese dei gatti.

L’opera, collocata in Piazza Martiri della Libertà sotto la struttura in legno conosciuta come “pagoda”, rappresenta un gatto spaventato dal topo robotico, e rivela il maestoso potere della tecnologia di fronte alla semplicità di un individuo inconsapevole. I grandi poteri, spesso, vengono temuti e disprezzati prima di essere compresi.