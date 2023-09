Autunno a teatro, riparte la stagione a Ponderano

Riparte a Ponderano, per tutti gli appassionati, da sabato 30 settembre la stagione teatrale dialettale “Autunno a teatro” Anche questa edizione, la 14^ si terrà al centro sociale in via Mazzini, con inizio alle ore 21. Quattro le serate in programma, che la pro loco organizza col patrocinio del comune: la prima sarà sabato 30 settembre e porterà sul palco una delle compagnie più importanti e premiate del panorama regionale, la Carla S di Torino, fondata nel 1975 che con grande piacere riavremo dopo lo stop causato dall’epidemia.

Sabato14 ottobre, un’altra compagnia pluripremiata, all’attivo da più di cinquant’anni, oramai ospite fissa e sempre molto richiesta e apprezzata dal nostro pubblico, ‘i Volti Anonimi’ con “Carlin Cerutti Sarto per tutti”. A fare gli onori di casa sabato 28 ottobre sarà invece la volta de “I nuovi Camminanti,” la compagnia più attesa , con il nostro dialetto, che riscuote sempre tanto successo e simpatia, con la commedia “Tropa grasia, care Magne”. Sabato 4 novembre, ci sarà a Ponderano una bella novità, a riprendere il filo delle compagnie provenienti da altre regioni, per far modo di sentire altri dialetti, come quella sanremese, che partecipò ad autunno a teatro di qualche edizione fa, ospiteremo “I Masaniello”, con la classica commedia comica-melodrammatica napoletana. Una delle poche compagnie piemontesi dialettali a livello nazionale, che vanta innumerevoli repliche in giro per l’Italia. Per info e prenotazioni chiamare la segreteria al cel 3388534646.