Escursionista scivola in un dirupo a Scopello, salvato

Nella mattina di oggi, 24 settembre, intorno alle 9.15, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, uniti al supporto del personale SAGF della Guardia di Finanza con unità cinofile e del CNSAS, sono giunte all'Alpe Trogo, nel comune di Scopello, per il soccorso di una persona scivolata in un dirupo.

La stessa è stata individuata mezzora dopo, in discrete condizioni fisiche, dalla squadra e tratta in salvo; in seguito, è stata accompagnata lungo il sentiero di ritorno con il supporto degli altri enti presenti.