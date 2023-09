Dal Nord Ovest - Frontale ad Invorio, grave un 28enne

Incidente stradale nella serata di venerdì 22 settembre, a Invorio. É successo intorno alle 23.30 sulla Sp 34, dove due auto per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente.

Nello schianto, una delle macchine è uscita fuori strada. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere delle auto dai vigili del fuoco e affidati al personale sanitario.

Uno dei conducenti, un uomo di 28 anni dell’Ossola, è stato portato a Borgomanero in codice rosso, mentre la donna alla guida dell'altra auto è stata portata in ospedale in codice giallo.