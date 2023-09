Dal Nord Ovest – Ferito un escursionista in montagna, in azione il Soccorso Alpino nell'Orrido di Foresto

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nell'Orrido di Foresto per un'escursionista caduta percorrendo il sentiero attrezzato che ha riportato una sospetta lussazione a una spalla. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15, sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 che ha recuperato due tecnici del Soccorso Alpino aggiuntivi e li ha sbarcati a monte dell'incidente insieme all'equipe sanitaria.

Nel frattempo salivano via terra da valle le squadre con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il supporto logistico dei Vigili del Fuoco. L'infortunata è stata raggiunta e stabilizzata prima di iniziare il percorso di uscita verso valle utilizzando attrezzatura, ancoraggi e tecniche che negli scorsi mesi sono stati installati durante una serie di esercitazioni del Soccorso Alpino per fare fronte ai numerosi interventi occorsi in zona. Tramite una serie di teleferiche e calate su corda, l'infortunata è stato evacuata dall'orrido e trasportata alla più vicina piazzola, intorno alle 18, dove attendeva l'eliambulanza che la ha prontamente trasferita in ospedale.