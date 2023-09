Cade lungo il sentiero per il Lago della Vecchia, ferito un escursionista in alta Valle Cervo VIDEO

Avrebbe riportato un politrauma l'escursionista rimasto ferito lungo il sentiero che porta al Lago della Vecchia.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre: stando alle prime ricostruzioni, un uomo sarebbe caduto lungo il percorso per cause da accertare.

Sul posto si è portato l'elisoccorso, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino: dopo averlo caricato a bordo, l'infortunato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.