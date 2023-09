Incidente stradale con feriti a Biella. È successo ieri sera, intorno alle 23, in via Repubblica dove si è verificato un violento tamponamento tra due auto per cause in fase di accertamento.

A causa dell'urto, sarebbero rimaste ferite due persone, subito assistite dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.