CTV, a Biella incontro con gli ETS interessati ad accogliere ragazzi/e in attività di utilità sociale

Appuntamento Giovedì 28 Settembre alle ore 18, presso la sede di CTV Biella, in via Ofanotrofio 16, con gli ETS interessati ad accogliere minorenni e giovani adulti (con età compresa fra i 14 e i 25 anni) in Attività di Utilità Sociale sul territorio biellese, nell’ambito della messa alla prova (D.P.R. 448/88) e delle misure alternative alla detenzione e di comunità (D.Leg.vo 121/18).

L’iniziativa è il risultato di un percorso di collaborazione avviato circa due anni fa e che vede coinvolti i responsabili e gli operatori dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino (U.S.S.M.), i Servizi sociali del Comune di Biella, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Biella (I.R.I.S.), il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale (C.I.S.S.A.B.O.) ed il Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli nella ricerca di nuove risorse per le attività in oggetto.

Le Attività di Utilità Sociale (A.U.S.) si inseriscono all’interno di un paradigma riparativo che impegna il reo e la collettività nella restaurazione del legame interrotto dall’evento reato o, se tale legame era già critico, alla costruzione di esso in termini più autentici, in un’ottica reciprocamente responsabilizzante. Il progetto individualizzato, costruito in base alle caratteristiche della persona, alla tipologia del reato commesso ed alla disponibilità della risorsa, consente ai giovani coinvolti di intraprendere un percorso insieme educativo e responsabilizzante, che permette di interiorizzare il valore delle azioni di pro-socialità.

Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione CTV – Centro Territoriale Volontariato015 8497377info@centroterritorialevolontariato.org