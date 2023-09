Demenze, come affrontarle in modo tempestivo: incontro a Cossato

Venerdì 29 settembre nella sede del Centro Incontro Cossato, in piazza Croce Rossa, è in programma, a partire dalle 18, il quinto incontro pubblico di AccompagnaMenti, un innovativo progetto territoriale per aiutare chi vive con le demenze.

L’incontro è organizzato in collaborazione col Centro Incontro Cossato nell’ambito di una serie di iniziative comuni. Nella prima parte della serata, il responsabile di progetto Marco Cassisa presenterà la rete e i servizi attivati da AccompagnaMenti in questi mesi e che proseguiranno per tutto il 2024.

L’intervento centrale sarà dedicato quindi a come affrontare le demenze in modo tempestivo ed efficace, e sarà curato della psicologa di AMA Biella Manuela Cuccuru. Nell’ultima parte, le dottoresse Maurizia Montanaro e Franca Giovagnini affronteranno il tema dell’ictus cerebrale e delle attività a sostegno dei pazienti portate avanti dall’Associazione A.LI.Ce Biella OdV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale).

L’incontro è a ingresso libero e gratuito. Il ciclo di appuntamenti AccompagnaMenti sul territorio proseguirà fino a fine anno con altre date in valle Cervo, Valdilana e valle Elvo.