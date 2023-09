La vipera dei Walser, ecco come riconoscerla nel Biellese

Nel Biellese ci sono solo due specie di vipere: la Vipera aspis e la Vipera berus walser, il cui nome volgare in italiano è “Vipera dei Walser”.

I Marassi (Vipera berus) più vicini al Biellese sono in Canton Ticino, a più di 80 km a est delle Vipere dei walser biellesi, e non c'è contatto tra le due. A proposito di Vipera walser (V. walser, Ghielmi et al., 2016), dobbiamo specificare che è stata recentemente declassata a livello sottospecifico, come fosse una sottospecie di Vipera berus, quindi, attualmente bisogna considerarla come Vipera berus walser (Chek-list della fauna italiana relativa a gli anfibi e rettili (Roberto Sindaco e Edoardo Razetti, 2021).

Tuttavia, gli approfondimenti su base molecolare sono ancora in atto da parte di numerosi ricercatori e non è detto che il nome specifico non venga ancora cambiato. L’esemplare nella foto è un maschio che ho fotografato sulle Alpi Biellesi e, per motivi di protezione, non cito il luogo dell’osservazione.