Provincia, tramontata la riforma per il ritorno all’elezione diretta

Rinviata, o addirittura tramontata, la riforma sull’elezione delle Province, che avrebbe significato il ritorno dell’elezione diretta da parte dei cittadini nel giugno 2024, come è avvenuto fino al 2014, quando la Legge Delrio stabilì che i consiglieri provinciali dovevano essere eletti da, e tra, i consiglieri comunali e sindaci della provincia..

Lo ha annunciato il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, durante il Consiglio Provinciale di giovedì 21 settembre: “Mercoledì 20 settembre ero a Roma all’Ufficio Presidenza dell’Unione Province Italiane di cui faccio parte. Si è discusso della riforma che sarà oggetto della prossima assemblea UPI. Allo stato attuale, da importanti ambiti politici, è filtrato che la riforma delle Province è rinviata, se non addirittura tramontata. Abbiamo subito mandato una nota al Governo perché delinei il futuro”.

Per la Provincia di Biella, secondo il Presidente la mancata riforma apre uno scenario inquietante: “Il nostro consiglio scade il prossimo 18 dicembre con il termine di legge di 45 giorni per indire i comizi. Noi rischiamo di eleggere dei consiglieri provinciali a dicembre, che a giugno 2024, quando ci saranno le amministrative, rischiano di perdere il diritto a stare in consiglio provinciale se non eletti. Quindi il pericolo è che il consiglio non possa funzionare. Nel caso poi il Presidente, che non dovrà essere eletto a dicembre, faccia scelte diverse, l’ulteriore rischio è l’anarchia perché, secondo legge, il consiglio provinciale non può essere diretto da un commissario prefettizio”.

Il Presidente si auspica un intervento di Parlamento e Governo. “Devono emetterci una pezza. Soluzioni potrebbero essere prorogare i consiglieri fino alle prossime elezioni amministrative, oppure garantire lo status di consigliere provinciale con la candidatura a consigliere comunale, con il mantenimento della carica in caso di elezione”.