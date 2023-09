CGIL Biella, incontro con Sergio Bagnasco: si parla di autonomia differenziata

Dialogo sulla Costituzione. In vista della manifestazione “La Via Maestra” del prossimo 7 ottobre, a Roma, organizzato da oltre cento tra associazioni, sigle e gruppi nazionali e locali manifesteranno per la piena attuazione della carta costituzionale e il rispetto dei diritti in essa previsti, a partire dal diritto ad un lavoro stabile e dignitoso che rispetti le persone e l’ambiente, è stato organizzato in città un momento di riflessione e approfondimento aperto a tutti.

Venerdì 29 settembre, infatti, nel salone Di Vittorio, in via Lamarmora 4, alle ore 18, Sergio Bagnasco, studioso di cultura costituzionale e componente del direttivo nazionale del Coordinamento per la democrazia costituzionale, metterà in luce le criticità che si celano in particolare dietro la proposta avanzata di autonomia differenziata. L’appuntamento è organizzato da Acli, Anpi, Arci, Cgil e Libera, alcune delle realtà che promuovono la manifestazione.

“Per affrontare le grandi sfide dell’oggi e del domani la strada da percorrere non è quella accidentata e pericolosa delle riforme costituzionali, che l‘attuale Governo sta proponendo, ma la via maestra della piena applicazione della nostra Costituzione” spiegano i promotori dell’incontro. Per la manifestazione sono in corso le adesioni e l’organizzazione di autobus e di treni per quanti vorranno raggiungere la capitale. Ad oggi sono circa 200 le adesioni sicure.