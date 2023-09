Shakespeare sensoriale va in scena a Gaglianico

Shakespeare sensoriale va in scena a Gaglianicno

Il Tavolo Motore del Gruppo, con il supporto del Centro Territoriale Volontariato, Consorzio I.R.I.S. e Consorzio Cissabo e con il patrocinio del Comune di Gaglianico, in collaborazione con l’Associazione Storie di Piazza, organizza per Domenica 1 ottobre un evento teatrale per promuovere il Tavolo Motore del Gruppo.

Il Tavolo Motore de Gruppo costituisce il coordinamento tra le realtà che utilizzano l’Auto Mutuo Aiuto; esso da anni si adopera sul territorio Biellese per favorire la promozione e la diffusione dei valori dell’Auto Mutuo Aiuto e dei gruppi A.M.A., affinché diventino strumento a disposizione di tutti per migliorare la qualità della propria vita; il teatro diventa così occasione per sperimentare e conoscere da vicino questo strumento.

L'evento sarà ospitato al teatro comunale di Gaglianico. L'appuntamento è alle 16 e la partecipazione è gratuita.

A mettere in scena lo spettacolo sarà l'associazione Storie di Piazza.