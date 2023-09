Continuano i festeggiamenti della Pro Loco di Occhieppo Inferiore: Chi si porterà a casa “Arte da Indossare”?

E' stato definito “Arte da Indossare” l'Abito realizzato dalle tre Artigiane/Artiste Annalisa Zegna, Diana Carolina Rivadossi e Maria Cristina Pegoraro, esposto nella mostra RERUM NATURAE, per i festeggiamenti dei 30anni della Pro Loco di Occhieppo Inferiore, che in questo mese di settembre ha portato in paese tanti appuntamenti nell'Evento Arte Condivisa. Eventi Artistici e Gastronomici, ma soprattutto l'idea di condividere il senso di “fare Pro Loco”, l'invito a portarci nuove idee o far rivivere antiche tradizioni, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro bellissimo territorio.

La mostra è visitabile ancora per questo fine settimana, con orario 16,00/ 18,00 Cascina San Clemente str. Vecchia per Ivrea. Mentre l'Abito da martedì 26 a venerdì 29 settembre sarà esposto presso una vetrina di CASALINGHI ZANOTTI BIELLA in Piazza 1 Maggio .

Sabato 30 alle ore 20,00 concluderemo questo intenso mese con una Serata di Festa dove la musica di Matteo Boseglio con il suo Handpan, dei “Quei due là” Amici musicanti, ed i piatti Gastronomici dei super cuochi della Pro Loco e dove sarà attivo un servizio bar; faranno da contorno all'ASTA BENEFICA dell'abito di cui sopra. Asta, che con quanto raccolto verrà istituita una BORSA di STUDIO per studenti delle scuole: Nido Infanzia, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria o Scuola Secondaria, a seconda delle necessità dello studente individuato.

Chi si porterà a casa l'ambito Abito?