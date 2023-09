Consorzio IRIS, nuovo bando per contributi al servizio idrico: il supporto per le bollette dell’acqua.

Il contributo per il pagamento delle bollette dell’acqua esiste dal 2010. A maggio 2021 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O. 2) ha rinnovato la convenzione quinquennale con gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, per il supporto ai cittadini in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’acqua dell’abitazione principale. Per il 2023 ha confermato lo stanziamento del 2022 pari a 94.299,22 euro) al Consorzio I.R.I.S. (compresa la Città di Biella).

COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO L’anno scorso questo budget è andato a beneficio di oltre 840 nuclei familiari: si tratta di un numero rilevante in proporzione alla popolazione. Il budget assegnato era sufficiente a coprire 700 richieste, ma un’assegnazione di ulteriori € 14.728,10, da parte dell’ATO, ha consentito di soddisfare anche le 78 richieste parzialmente accolte e le 31 richieste escluse in quanto eccedenti il budget. “Raggiungere un così elevato numero di beneficiari è possibile grazie ad un accurato lavoro di rete e di collaborazione tra servizi sociali, associazioni, patronati, amministrazioni comunali e gli stessi gestori del servizio idrico sul territorio. È significativo che ogni anno si raccolgano richieste eccedenti il budget assegnato e ogni anno il Consorzio riceva ulteriori fondi che derivano spesso da fondi non spesi da altri Enti Gestori - commenta il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio IRIS, avv. Marco Romano - In linea con la progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dal prossimo anno le richieste saranno raccolte unicamente online, come già avviene per la Città di Biella. Per facilitare chi non ha ancora una SPID o non ha dimestichezza con queste modalità, il Consorzio ha aderito al progetto Facilitazione Digitale della Regione, a valere sul PNRR. Quindi, per ottimizzare gli sforzi e sostenere il più possibile i cittadini, già da quest’anno, mentre si raccoglieranno le domande di contributo, si potrà richiedere di essere aiutati ‘ad attrezzarsi’ in vista del prossimo anno” Da lunedì 25 settembre e fino a venerdì 24 novembre si potranno presentare le nuove richieste di contributo, per il pagamento delle bollette dell’acqua. È POSSIBILE RICEVERE UN CONTRIBUTO economico fino a 100 euro per il pagamento del servizio idrico, grazie allo stanziamento di € 94.299,22 al Consorzio I.R.I.S. da parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O.).

È possibile avere un contributo per spese già sostenute o ancora da sostenere, relative a fatture / richieste di pagamento del 2023. Il contributo potrà anche coprire il pagamento di morosità, per fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2021.

CHI PUÒ ACCEDERE AL BANDO

Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S., ovvero: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia

- indicatore ISEE 20213 del nucleo familiare fino ad un massimo di € 10.958,02

- essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o condominiale per la propria abitazione di residenza. Qualora si risieda in appartamento non di proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al titolare del contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua.

L’assegnazione avverrà privilegiando chi ha un ISEE più basso.

Per i cittadini residenti nel COMUNE DI BIELLA

Il Comune di Biella raccoglierà le istanze ESCLUSIVAMENTE in via telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS) o C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) sullo Sportello Unico Digitale nella sezione “Sociale” che sarà attiva a partire dal 25.09.2023. Il link verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella, Area tematica Casa e Politiche Sociali, sezione Bonus Idrico (www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/bonus-idrico )

Per informazioni e/o richiesta di supporto per il caricamento online della domanda è possibile telefonare nei giorni di LUNEDI’ e MARTEDI’ (8.30-12.30) al numero 334-6123352, oppure scrivere all’indirizzo mail bonus.contributi@comune.biella.it

Per i cittadini residenti in tutti gli altri Comuni afferenti al Consorzio IRIS, le domande potranno essere consegnate su appuntamento al Servizio Sociale competente per il proprio Comune contattando il Numero Verde 800184723 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, oppure inviate al Consorzio I.R.I.S. via mail a info@consorzioiris.net o spedite in via Repubblica 22/b, Biella.

Le modalità di presentazione sono descritte nel bando che si può scaricare dal sito del Consorzio www.consorzioiris.net. oppure si può ritirare sempre su appuntamento presso le sedi dei Servizi Sociali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI Contattare i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza (Città di Biella tel. 334-6123352 – Sedi Consorzio IRIS 800184723)