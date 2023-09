A Zumaglia “Onde d’arte”

“Onde d’arte” è il titolo della mostra di pittura in corso alla Palestra Comunale di Zumaglia di Via della Rimembranza, evento patrocinato dal Comune in collaborazione con l'associazione Pensieri Circolari AUSER ETS

Sono 12 gli artisti in esposizione: Monica Saramin. Giuliana Boscuso, Cristina Scalabrin. Renata Tuveri, Elisa Guetta, Mauro Rossetti, Daniela Moro, Anna Taberet, Mario Saglia, Primo Grecchi, Liliana Castello, Valeria Quaregna.

La mostra si può visitare oggi sabato 23 e domani, domenica 24 settembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 18 alle 22, con ingresso libero.