A Candelo i fumetti sono protagonisti al Ricetto, in arrivo dal Giappone Junichi Hayama

Fumetti al Ricetto 2023 rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati del genere: diretto dal fumettista Daniele Statella (Martin Mystere, Dampyr, Julia, Diabolik) e organizzato dalla Pro Loco di Candelo, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Creativecomics, le giornate vanteranno la presenza di grandi fumettisti ed esperti appassionati.

Durante le giornate di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, sarà possibile immergersi nel mondo a vignette, grazie agli addetti del settore. Durante le edizioni precedenti, che avevano riscosso molto successo, la manifestazione ha portato numerose mostre: Sergio Bonelli Editore, di Astorina su Diabolik e JPOP sui robot giapponesi. L’edizione straordinaria 2023, dedicata al Giappone, vedrà in campo una mostra sull’Uomo Tigre e un importante ospite internazionale: Junichi Hayama.

La location non sarà da meno e grazie alla suggestiva cornice del Ricetto di Candelo, uno fra i borghi più belli d’Italia, si aprirà le porte all’8a edizione del Festival. Per l’occasione saranno moltissimi gli appuntamenti a cui prendere parte: la gara di cosplay, con una presentatrice speciale; il gruppo Multiverso Cosplay; l'area Lego; l'area Giappone; l'area gioco; le bancarelle; i laboratori; gli incontri e soprattutto moltissimi disegnatori che ne esalteranno la professionalità. L’ospite d’onore vanta la fama di uno dei principali animatori giapponesi viventi, Junichi Hayama, direttore delle animazioni di Ken Shiro, Tiger Mask W, Le bizzarre avventure di Jojo: Stardust Crusaders, Saint Seiya e molti altri.

L’artista arriverà a Candelo direttamente dal Giappone e sarà protagonista di un incontro con il pubblico dove, con altri autori, parlerà di manga e anime, per poi dedicarsi alla “sessione firme” di due disegni inediti realizzati per l’occasione.

Di seguito il link per acquistare i biglietti: www.candeloeventi.it/2023/09/12/fumetti-al-ricetto

Scheda autore - JUNICHI HAYAMA

Nasce nel 1965 nella prefettura di Nagano. Al termine del liceo, entra a lavorare alla Onion Production.Nel 1984 debutta come intercalatore nella serie "Gu Gu Gammo" (inedita in Italia).Nel 1985 si occupa della realizzazione dei disegni chiave nella serie "Hai Step Jun" (in Italia trasmesso con il titolo "Juny peperina inventarutto").Nel 1987, per la prima volta nella sua carriera, ricopre il ruolo di direttore delle animazioni nella serie "Hokuto no Ken" (in Italia trasmesso con il titolo "Ken il Guerriero").Nel 1989 debutta come character designer nella serie "Be-Bop Highschool".Tra il 1993 e il 2002 lavora come character designer e direttore delle animazioni nella serie "Le bizzarre avventure di Jojo: Stardust Crusaders.Tra le sue collaborazioni più recenti spiccano titoli come Tiger Mask W Drifters e Golden Kamuy. Ha anche lavorato come direttore delle animazioni ad alcuni OAV di “Saint Seiya” (in Italia I Cavalieri dello Zodiaco).È uno dei principali animatori giapponesi viventi ed è noto al pubblico di appassionati per le sue illustrazioni sui personaggi classici dell’animazione giapponese, realizzati con una speciale tecnica, da lui ideata, applicata grazie alla Fude Pen, un pennino creato per lui dalla Pentel.