Tragico incidente a Montiglio, muore un uomo di 30 anni

Questa mattina, intorno alle 11.40, si è verificato un ennesimo incidente mortale e ancora una volta la vittima è un motociclista.

Ovvero il 30enne chivassese Marco Berardi che, mentre percorreva la SP 34 a bordo della sua potente moto BMW, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del lago di Codana (territorio comunale di Montiglio Monferrato), andando a impattare contro un muro in cemento.

Vani tutti i tentativi di soccorso da parte del personale medico del 118, con l’invio sul luogo del sinistro dell’elisoccorso: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista.

Non appena giunta sul posto, la madre del centauro è stata colta da un malore e ha dovuto a sua volta fare ricorso al supporto del personale medico. Ora spetterà ai carabinieri della Stazione di Montiglio Monferrato cercare di determinare la dinamica del sinistro, che come detto non ha coinvolto altri mezzi.