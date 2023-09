Lite in strada, poi minaccia l'altro con un coltello in mano: attimi di paura a Biella (foto di repertorio)

Animi accesi tra due nigeriani impegnati in una furiosa litigata in strada. Ad un certo punto, uno dei due avrebbe minacciato l'altro impugnando in mano un coltello. A segnalare l'accaduto alcuni passanti intorno alle 19 di ieri, 22 settembre, a Biella.

Al loro arrivo, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e perquisito gli alloggi dei due uomini: alla fine, è stato ritrovato un coltello da cucina, subito posto sequestro. Ora, il presunto aggressore verrà molto probabilmente deferito per minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.