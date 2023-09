Cerrione, scontro auto-moto per una mancata precedenza: 35 giorni di prognosi per un ragazzino (foto di repertorio)

Sarebbe di circa 35 giorni la prognosi del 16enne di Cerrione che, nella serata di ieri, 22 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Magnonevolo. Il fatto è avvenuto intorno alle 21, dove un'auto e una moto si sono scontrate a causa, molto probabilmente di una mancata precedenza.

Indenne il primo conducente, un 46enne della provincia di Verbania, ferite da codice giallo per il ragazzino, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, a Cossato, tamponamento a catena tra tre veicoli, guidati da tre biellesi di 51, 45 e 32 anni. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi e hanno proceduto alla compilazione del modello cid.