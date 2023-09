Il Lions Bugella Civitas ricorda Avogadro FOTO

Un omaggio a Amedeo Avogadro Conte di Quaregna e Cerreto, alla sua vita di fisico e chimico, famoso per gli studi sulla teoria molecolare culminati con la Legge che porta il suo nome. Alla sua figura e ai numerosi contributi che ha portato alla scienza, il club Lions Biella Bugella Civitas dedica un ricco programma di iniziative e manifestazioni nel corso dell'anno presieduto dall'imprenditrice Silvia Ghione con il contributo dei Comuni di Biella e di Quaregna.

E proprio la serata di apertura dell'anno lionistico presso il Circolo Sociale biellese, organizzata in collaborazione con l'Accademia della Cucina, ha visto la "partecipazione" di Amedeo Avogadro, simpaticamente interpretato dall'attore di Teatrando Mattia Pecchio che si è presentato al folto pubblico in vesti ottocentesche ricordando la propria vita e anticipando l'intervista alla scrittrice di un libro a lui dedicato. La dottoressa Sara Anchisi ha infatti condotto una ricerca approfondita sul fisico torinese e pubblicato di conseguenza un romanzo dal titolo "Una mente eccelsa. Piccolo omaggio a Amedeo Avogadro" edito da Mazzanti Libri. Oltre alle varie manifestazioni organizzate per ricordare la figura del conte Avogadro, il club ha come obiettivo aiutare i giovani nel loro percorso scolastico, umano e sociale attraverso diversi incontri e iniziative della durata di un biennio.