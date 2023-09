BonTonTeen e il galateo del make up e della bellezza

Lo sai che esiste anche il galateo della bellezza, con le sue precise buone maniere che consistono nel valorizzare la bellezza, potenziandola , che non sta a significare stravolgerla.

Come può truccarsi una teenager per apparire più bella senza esagerare?

Partiamo dalla labbra, ottimo il lipstick nude o un gloss naturale sono da preferire anziché un rossetto sfavillante, doneranno un aspetto semplice e meno elaborato perché ricordiamoci che “less is more" .

In qualsiasi make-up la regola basica è: “focalizziamoci su un solo punto.”.

E proprio come nei quadri, il fuoco d'attenzione è uno, diversamente si rischierebbe di sembrare troppo carica di colori cadendo nella volgarità.

Per una serata di gala ad esempio a teatro, la regola del punto unico è d’obbligo valorizzando le labbra e gli occhi.

In queste occasioni possiamo osare un rosso scarlatto sulle labbra, che farà risaltare il colore dei denti (se di tinta molto chiara).

Se invece i nostri denti sono tendenti al colore avorio, il rosso non è adatto, piuttosto meglio una tinta mattone.

In un una serata di gala, mai utilizzare artefizi come ad esempio ciglia finte, contouring e brillantini.

Se la serata è più informale, ad esempio se siamo state invitate ad una festa , possiamo optare per un make-up più trasgressivo e stravagante, pur sempre nel rispetto della valorizzazione di solo un elemento, ad esempio smokey eye, o rossetto rosso, o glitter o ciglia finte, ricorda la regola dell’uno per valorizzare con garbo il tuo trucco.

Fate parte di quella categoria di ragazze che andate a dormire con il trucco per paura delle sorprese al risveglio?

Vietato, vietatissimo perché non fa bene alla pelle.

Infatti è durante la notte che la pelle si rigenera. Non dovete avere vergogna a mostrarvi struccate che poi, al naturale siete addirittura più belle!

Se siete con il partner potete scegliere di applicare un profumo per capelli di una fragranza seducente, non scordatevi la crema idratante per mani e piedi, ed infine un'acqua profumata leggera; la magia è presto fatta.