Firma Digitale e SPID, il rilascio dei dispositivi si richiede online.

Sarà attivo da, lunedì 2 ottobre, il nuovo strumento di prenotazione che consentirà di fissare, direttamente online e in pochi click, un appuntamento per il rilascio di firma digitale e SPID presso le sedi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Collegandosi al sito www.pno.camcom.it sarà possibile scegliere l’ufficio territoriale di riferimento (Baveno, Biella, Novara, Vercelli e Borgosesia), indicando data e ora più favorevoli tra quelle disponibili: una volta ricevuta conferma ci si potrà recare direttamente allo sportello, con la documentazione necessaria, senza dover effettuare code.

Il sistema consente di prenotare appuntamenti, sia per il primo rilascio dei dispositivi sia per il loro rinnovo; si potrà richiedere firma digitale, SPID e firma remota: nel caso in cui venga richiesto il rilascio contestuale di “firma digitale + SPID” o di “firma digitale + firma remota” occorrerà prenotare due slot da trenta minuti ciascuno. Si ricorda che per il rilascio di firma digitale non è ammessa delega, pertanto il richiedente dovrà recarsi personalmente all’appuntamento.



Il servizio di prenotazione online è inoltre già attivo per la richiesta di appuntamenti relativi ai servizi dell’ufficio marchi e brevetti, protesti, carte tachigrafiche, oltre che per fissare una consulenza con lo Sportello Nuova Impresa.



Maggiori informazioni su documenti e costi necessari per il rilascio dei dispositivi di firma digitale e SPID sono consultabili sul sito della Camera di Commercio all’indirizzo www.pno.camcom.it/digitale/firma e possono essere richieste scrivendo una mail a firma.digitale@pno.camcom.it.