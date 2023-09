Biellese, cresce il disagio tra i giovani. Blanco Asl Biella: "In aumento le richieste di interventi"

In alcune province del Piemonte si è registrato un aumento di ricoveri per problemi legati all’abuso di alcol e droghe, di giovani che hanno tra i 10 e i 18 anni, casi di depressione e di ansie. Sono cresciuti i casi complessi a cui non si riesce a dare una risposta che si esaurisca nell’ambito delimitato del periodo di cura.

In provincia di Cuneo, per esempio, i Dipartimenti segnalano un incremento delle richieste del 30%. Qualcuno parla di effetti del Covid sulla salute mentale. Noi di newsbiella.it abbiamo parlato con il Dott Manuel Dario Blanco Dirigente Medico Psichiatra S.C. Di Neuropsichiatria Infantile, con Incarico Di Alta Specialità Organizzazione E Coordinamento Delle Attività Di Prevenzione, Captazione E Cura Del Disagio Psichico In Adolescenza Per Minori Dai (14 Ai 18 Anni).

Anche a Biella, come in altre realtà, sono aumentati i ricoveri o comunque i casi di giovani seguiti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile?

"Il 2023 è stato un anno di importanti transizioni, l’impatto con gli ambienti scolastici così come li ricordavamo e il progressivo rientro in un’abitudinaria normalità ha richiesto e richiede flessibilità e riarrangiamenti che già per l’adulto sono stati destabilizzanti. In atto nell’ambito dell’età evolutiva si sta progressivamente assistendo ad un cambiamento di espressione sintomatologica che coinvolge ragazzi adolescenti dai 12 ai 18 anni di età. Anche nei nostri Servizi di Neuropsichiatria Infantile di Biella e Cossato si è progressivamente assistito ad un aumento delle richieste e un incremento degli interventi che sfociano in ricoveri o prese in carico. Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un aumento di ricoveri legati a pensieri anticonservativi o tentativi di suicidio. Anche nell’ambito dei Disturbi alimentari si è assistito ad un incremento delle richieste".

Quali sono i sintomi che possono manifestare i giovani che hanno necessità di essere seguiti con particolare attenzione?

"Le manifestazioni sintomatologiche partono sempre comunque da vissuti di disagio, di inadeguatezza, di incapacità di sentirsi all’altezza del mondo che li circonda. L’estrema velocità con cui il sistema va avanti e cambia forma grazie anche all’evoluzione tecnologica può determinare in soggetti più esposti e fragili una sorta di disallineamento che può esordire con un quadro sintomatico. Questo può dar vita a poliedriche manifestazioni del disagio, si va dal ritiro sociale (come gli Hikikomori) a chi invece mostra il proprio malessere attraverso il corpo, chi non accettandolo (come nei Disturbi alimentari), chi invece manifesta mancanza di interesse, appiattimento affettivo, chiusura relazionale e mancanza di prospettive future (come nei Disturbi depressivi), chi invece ha difficoltà nella gestione di emozioni e per questo è più portato ad esperienze limite come l’abuso di sostanze, l’alcool, l’autolesionismo, comportamenti a rischio. Ciò che accomuna tutti questi stati è un disagio non riconosciuto e sottosoglia che emerge solo quando la sintomatologia si è consolidata o strutturata. Ciò che è importante far passare come messaggio è che non esiste una linea di demarcazione netta tra ciò che è normale e ciò che è patologico ma la manifestazione clinica è solo un processo che si struttura progressivamente rispetto a dei vissuti e alla storia della soggetto, la determinante Lockdown del Covid/ scuola/ Vissuti famigliari/ Bullismo/ traumi / Sostanze / Social rappresentano in atto dei Trigger, dei fattori di rischio e dei facilitatori su un terreno (quello adolescenziale) già a rischio perché vive fisiologicamente una trasformazione. Neurobiologicamente è già un sistema vulnerabile, quindi più facilmente esposto a perturbazioni esterne".

Altro tasto dolente i videogiochi e il mondo che gli ruota attorno. A Biella si riscontra un aumento di ragazzi e anche bambini che riscontrano malesseri legati a questo mondo?

"In Italia si stima che circa 700 mila adolescenti sono dipendenti da web, social e videogame. Di questi circa 100mila fanno uso compulsivo di TikTok e Instagram, molti ormai trascorrono periodi chiusi in camera navigando sul web, circa 500 mila rischiano dipendenza da videogiochi. Lo dimostra uno studio promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga e dal Centro Nazionale Dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità.

In Asia, per esempio, dove il fenomeno è particolarmente preoccupante, si sono previste misure come il ‘coprifuoco’ per i videogame dalle 22 alle 8 del mattino, o consultori specializzati per imparare a vivere senza internet”. E’ infatti già accertato come anche per i social si attivi un sistema di rinforzo intermittente positivo, che ricorda quello del gioco d’azzardo e delle slot machine, nel caso dei social in particolare i LIKE ottenuti attivano il rinforzo e la scarica dopaminergica, quindi la sensazione di piacere che determina lo sviluppo della dipendenza.

A Biella si sta pensando a qualche progetto per aiutare questi ragazzi?

Proprio al fine di prevenire il disagio, insieme alla Dottssa Marina Patrini Direttrice della Neuropsichiatria di Biella di cui faccio parte, abbiamo deciso di collaborare per promuovere con altre strutture dell’ASL Bi, lo sviluppo di alcuni progetti innovativi per giovani adolescenti sul territorio di Biella (come Want to Bi, che prenderà vita a breve, sostenuto da diversi enti e associazioni). La S.C di Neuropsichiatria Infantile può offrire il suo supporto per captare in tempo utile il disagio prima che si trasformi in disturbo offrendo strumenti, aiuti, sostegno e cure qualora si rendesse necessario".