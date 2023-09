Le videoadozioni di Gattopoli Made in Biella ODV, ecco Tremolino, Giuliano, Concettina e Dolly,

Tutte le volontarie e i volontari di Gattopoli ci tengono a ringraziare la popolazione biellese, e non, per il sostegno dato ai nostri mici sfortunati delle colonie feline. Siete stati tantissimi a venire ai nostri eventi di settembre e per questo vi siamo molto grati. Seguite la nostra pagina facebook e il nostro account instagram per aggiornamenti sui futuri eventi, come la cena vegetariana del 7 ottobre 2023 (per prenotazioni 3288587460).

TREMOLINO

È un gatto con una storia particolare che vorremmo raccontarvi. Purtroppo è stato investito, e per questo ha riportato dei danni a livello neurologico. Questi non influiscono sulla sua capacità di usare la lettiera indipendentemente, l’unico ‘difetto’ se vogliamo chiamarlo così, è un tremore della testa (all’origine del suo nome), ma mangia tranquillamente nella sua ciotola senza problemi. Anche lui, come Stregatto, il nostro altro gattino disabile, e Pesciolina viene da Canicattì, un paese dimenticato da dio e dagli uomini. Grazie a Vittorio, un ragazzo di vent’anni con cui ormai collaboriamo da tempo e che a Canicattì si prende cura da solo di più 60 cani salvandoli dalla strada e dai canili municipali che sappiamo bene in condizioni versano in quelle zone. Tremolino adora i grattini sulla pancia, e si sta abituando al nuovo ambiente qui a Gattopoli, pensate che ha già instaurato un rapporto con la nostra gatta decana dal carattere particolare, Daniela, che poco sopporta altri gatti, ma gli ha concesso di dormire a distanza ravvicinata. Tremoli è già castrato, testato FIV e FeLV negativo, microchippato e cerca una famiglia speciale che possa donargli l’amore che gli è mancato in strada.

GIULIANO, CONCETTINA, e DOLLY

Loro sono stati trovati dal figlio e dalla nuora di una nostra volontaria in Sicilia mentre erano in viaggio di nozze e non ce la siamo sentita di non rispondere alla loro richiesta di aiuto. Dopo averli messi in stallo dal nostro amico Vittorio di Canicattì, abbiamo deciso di dare loro una possibilità di una vita che là non avrebbero avuto sicuramente. Hanno 2 mesi e sono molto dolci, affettuosi, e non vedono l’ora di poter giocare con dei bambini. Uno di loro ama stare sul collo delle nostre volontarie. Adesso sono pronti per andare a casa e sono alla ricerca di qualcuno che abbia la voglia e il tempo di giocarci insieme, stimolandone la crescita, anche perché potessero non farebbero altro tutto il giorno. Venite a conoscerli perché queste bellezze rosse meritano una coccolina conoscitiva.

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.