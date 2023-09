De Amicis a Biella, una mamma: “Parcheggio e traffico selvaggio davanti a scuola, è pericoloso per i bambini!"

Carissima Redazione di Newsbiella, sono una mamma di una bambina che frequenta la Scuola de Amicis di Biella. Vi contatto perché vorrei attirare l'attenzione su un problema annoso che riguarda la viabilità davanti alla scuola. Sono due anni che continuo a fare segnalazioni al comune di Biella e alla Polizia Municipale per una situazione di pericolo dovuta al traffico selvaggio e sregolato davanti al portone della scuola. Assisto ogni giorno a manovre pericolose e personalmente ho anche rischiato di essere investita. Il fatto è che non sono io però il problema, tempo per i piccoli. Ci vuole poco perchè uno scappi di mano e finisca davanti o dietro a un auto....Io personalmente ho assistito a un brutto fatto di cronaca quando ero giovane, che ha interessato proprio un ragazzo davanti a scuola e non vorrei mai dover rivivere lo stesso momento.

Ora ho documentato tutto fotograficamente quello che accade alla De Amicis e ho mandato come prova al numero Whatsapp del comune e le mie segnalazioni sono state protocollate ma ignorate. Spero che qualcuno si renda conto di quello che può accadere....basta fare due passi in più, il bombo non deve entrare con l'auto in classe.