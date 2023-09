A Cervia e a Porto Sant’Elpidio i colori di Valdigne Triathlon in grande evidenza FOTO

Il lungo week end sportivo del team verde-turchese-oro è iniziato sabato 16 settembre a Cervia dove sono andate in scena le gare per la tappa del Circuito IM (Full, 70.3 e 51.5 Italy).

Nella prima giornata di gare era prevista la gara Full, ancora una Finish Line per il lunghista biellese-canavesano Massimiliano Rossetti, che ha chiuso la gara con un ottimo tempo di poco più di 12 h, nella gara del 51.5 grande prestazione per il valdostano Fabio Conti che, in una gara molto partecipata, ha colto una prestigiosa 20° posizione assoluta. A Porto Sant’Elpidio si è disputata la Finale di Coppa Italia di Triathlon Giovanile con il Format Eliminator (2 gare per gli YA, 3 per YB e JU).

Nella gara organizzata da Forhans, i primi a scendere in gara sono stati gli YA M, buona la prova con la disputa della Finale per i torinesi Leonardo Chierotti e Lorenzo Gatti rispettivamente 42° e 52° al traguardo. Tra le Youth A femmine grande prova di squadra delle giovani di Valdigne Triathlon. Super gara e bronzo finale per la straordinaria arquatese Erica Pordenon, seguita dalle prove estremamente positive della parmense Asia Baistrocchi (8^) e della ligure Ginevra Sclavo (13^). Tra gli YB, il torinese Filippo Gai giunge 82°, mentre l’altro torinese Filippo Col manca l’accesso alla finale per soli 20” e si classifica 33°.

Tra le Youth B femmine, brava la biellese Costanza Antoniotti che, in ripresa dopo il lungo stop, conquista la Finale e giunge 20^, dopo essere stata in testa fino alla seconda frazione; 21^, con una bella gara, fuori dalla Finale per pochi decimi di secondo la torinese (fresco bronzo europeo di Tri Cross) Silvia Turbiglio. Buone le prestazioni di Ludovica Sabbia (30^ con una bike molto performante), della parmense Fosca Boldrocchi (38^) e della biellese Carlotta Freguglia (40^) che hanno staccato il pass per la Semifinale.

Anche negli Junior, in una gara dall’alto livello tecnico, pass per la Semifinale staccato dal vigevanese Giacomo Gangi e dal torinese Enea Demarchi che si sono classificati rispettivamente al 39° e al 44° posto assoluto. Domenica 17 settembre si è disputato il Trofeo Coppa Crono con Team Misti tra le varie squadre presenti, tutti i giovani di Valdigne Triathlon hanno partecipato con entusiasmo alla kermesse con impegno e buoni risultati, spicca tra le YA l’ottimo 4° posto finale per Erica Pordenon sempre con una gran run finale.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon al grande evento di fine stagione di Cervia con i Campionati Italiani di Triathlon Sprint (assoluti e di categoria), i Campionati Italiani di Staffetta 2+2 e i Campionati Italiani di Coppa Crono.