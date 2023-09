Pd Biella: "Siamo sicuri di vole trasformare l'ex albergo diurno in un bar?"

Nuova interrogazione del Pd in consiglio comunale a Biella questa volta con tema l'albergo diurno.

Nel documento i consiglieri scrivono che con una determina del 2019 l’amministrazione comunale di Biella, in vista della scadenza dell’affidamento della gestione dell’albergo diurno di piazza Vittorio Veneto, aveva dichiarato che si era reso necessario mantenere in funzione l’Albergo Diurno, sito in piazza Vittorio Veneto, all’interno dei giardini Zumaglini e a tal fine si era proceduto con l'affidamento diretto della gestione alla cooperativa Orso Blu definendo le modalità di gestione del servizio.

"All’inizio della pandemia da Covid-19 - si legge nell'interrogazione - il servizio venne chiuso e mai riaperto, perchè considerato un servizio inutile da parte della giunta Corradino, in quanto sostituito dai servizi igienici presenti all’interno del centro commerciale I Giardini". In vista del rifacimento di piazza Vittorio Veneto la stessa giunta Corradino ha però ipotizzato di restaurare l’immobile per poi insediarvi un bar.

Ed è a questo punto che la minoranza chiede al sindaco Claudio Corradino e all'assessore competente "in base a cosa ritengono che sia necessario trasformare l’attuale albergo diurno in un bar e se hanno preso in considerazione altre destinazioni d’uso pubbliche e perchè le abbiano scartate".