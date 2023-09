Festa della Lega, “La Lega delle Idee 2023”: un momento di riflessione, proposte e condivisione, FOTO

La Lega delle Idee 2023 apre le porte alla popolazione, e da venerdì 29 settembre, propone uno spazio, come ogni anno, dedicato a momenti politici di incontro e di scambio fra enti del territorio, i locali e i cittadini.

“L’obiettivo – ha afferma il segretario provinciale Roberto Simonetti oggi venerdì 22 settembre in conferenza stampa di presentazione dell'evento – è quello di valorizzare le realtà territoriali, offrire loro supporto e ascoltare insieme, le problematiche che emergono, in modo da poterle affrontare, a favore della crescita reciproca”.

Durante la conferenza stampa è poi stata sottolineata la gestione virtuosa del patrimonio, da parte dell’Amministrazione comunale, che ha portato Biella a livelli di crescita mai raggiunti da almeno 10 anni. Numerosi gli investimenti sulle tematiche giovanili; dello sport, con la riqualificazione degli impianti e gli interventi di manutenzione; le strutture pubbliche e gli uffici, con pratiche di efficientamento e rivalutazione; la promozione della vita pubblica e l’attenzione alle esigenze della popolazione. Tra gli interventi futuri sono stati citati il nuovo sistema di videosorveglianza e l’eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire l’ingresso agevolato ai cimiteri.

L’idea di Biella e Cossato (secondo polo biellese) come locomotiva del territorio e diverse altre tematiche, verranno trattate durante la manifestazione.

Venerdì 29 e sabato 30 settembre, sarà possibile prendere parte all’evento presso il Museo del territorio, in Via Quintino Sella. In campo i maggiori esponenti del partito, il programma:

Venerdì 29 settembre

- Ore 18:00, “Lega sul territorio”: Claudio Corradino, Sindaco di Biella; Assessori dei Comuni di Biella e Cossato; Davide Crovella, Sindaco di Andorno Micca;

- Ore 20:30, “La casa non si tocca!” Con l’Onorevole Alessandro Panza, Eurodeputato.

Sabato 30 settembre

- Ore 15:00, “Lega e sport”: Michele Mosca, Consigliere Regionale e Fabrizio Ricca, Assessore Regionale;

- Ore 18:00, “Welfare sul territorio” con Chiara Caucino, Assessore Regionale;

- Ore 20:30, “Autonomia e identità” con l’Onorevole Riccardo Molinari, Segretario Regionale e Capogruppo Lega Camera.