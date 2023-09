Periplo Lago di Viverone, rinviato al 15 ottobre

Il Comitato della Croce Rossa di Cavaglià ha rinviato a domenica 15 ottobre Il Periplo del Lago di Viverone previsto per domenica 24 settembre.

Si tratta di una camminata a passo libero che costeggerà tutto il perimetro del Lago di Viverone, tra boschi, prati e scorci panoramici, accompagnati dai primi colori dell’autunno e dai profumi della vendemmia. Il programma è invariato

Programma:

- Ritrovo e partenza presso la zona Palafitta-approdo battello, iscrizioni dalle ore 8:30, fino alle 9:00.

- A metà percorso, presso il Villaggio palafitticolo, sulla sponda del Comune di Azeglio, si troverà un punto in cui poter bere.

- Per chi desidera terminare la camminata ad Anzasco (circa 13 km), saranno disponibili i mezzi della Croce Rossa, per il rientro al parcheggio.

- Per coloro che effettueranno il percorso completo (circa 21 km totali), il cammino proseguirà in direzione Piverone e passando per il centro storico di Viverone si ritornerà sul lungolago.

L’organizzazione ricorda di munirsi di calzature ed abbigliamento adeguato. Il tempo di percorrenza sarà di circa tre ore e mezza; all’arrivo ci sarà il ristoro finale.

Per ulteriori informazioni: 328.064.7794.