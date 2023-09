Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro: un weekend ricco di libri, laboratori e spettacoli.

La Biblioteca civica Elio Parlamento, con la collaborazione del Comune di Occhieppo Inferiore presenta la Mostra del Libro: un weekend ricco di libri, laboratori e spettacoli, da oggi, venerdì 22 settembre, a domenica 24.

Le giornate sono state organizzate in collaborazione di Nati per Leggere, il Sistema Bibliotecario Biellese e Biblioteca dei Ragazzi di Biella, che presenteranno un evento speciale, per bambini da 0 a 3 anni.

Programma:

- Venerdì 22: ore 20:00, inaugurazione;

- Sabato 23: dalle 9:00 alle 20:00;

- Domenica 24: dalle 9:00 alle 20:00.

L’evento si terrà presso il Polivalente di Occhieppo Inferiore e sarà dedicato da bambini da 0 a 7 anni.

"Questa sera - spiega la sindaca Monica Mosca - al momento della cerimonia di apertura dell'evento, alle 20, ho invitato Giovanna Lanza e Enrica Parlamento, rispettivamente moglie e figlia di Elio Parlamento, al quale è intitolata la biblioteca, perchè consegneranno una somma in denaro all'istituto comprensivo per un progetto particolare che sarà presentato agli allievi ai quali sarà richiesto di svolgere un tema condiviso".