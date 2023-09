Il Cammino della Luce: a dicembre il pellegrinaggio ad Assisi e Greccio

Archiviate con successo le iniziative estive, il Cammino delle Luce di Pray Biellese torna ora a proporre un appuntamento molto caro all’associazione: il pellegrinaggio ad Assisi e Greccio, nel mese di dicembre, che quest’anno coincide con l’anniversario degli 800 anni del Presepio di San Francesco.

Il pellegrinaggio si svolgerà nel fine settimana del 15, 16 e 17 dicembre, con il seguente programma:

- venerdì 15 dicembre, partenza alle ore 6:00 da Pray in direzione Gubbio, prima sosta del viaggio, visita della città, quindi proseguimento per Assisi; sistemazione in hotel, cena e pernottamento;

- sabato 16 dicembre colazione in hotel e trasferimento a Greccio, paese del Reatino dove San Francesco realizzò il primo presepe; visita del Santuario e del borgo medievale, Santa Messa; al termine della funzione, pranzo al ristorante e nel pomeriggio il rientro ad Assisi, con sosta in Santa Maria degli Angeli, al cui interno è conservata la Porziuncola; cena e pernottamento in hotel;

- domenica 17 dicembre, ultimo giorno di pellegrinaggio, dopo la prima colazione in hotel visita della città di Assisi e dei luoghi di Francesco e Chiara, celebrazione della santa messa nella Basilica Inferiore; rientro in hotel per il pranzo, a seguire partenza per Pray, dove si giungerà in tarda serata.

Per ulteriori informazioni: 347.661.3223 - Daniela Magliocco.