Al Caffè del Benessere si è parlato di "Anziani e Vaccinazioni"

La loro relazione è iniziata con la spiegazione del cosiddetto calendario delle vaccinazioni, utile sia per gli operatori che per la popolazione, che riguarda tutte le fasce d'età. Le vaccinazioni vengono effettuate secondo linee guida del piano nazionale. Le mancate vaccinazioni hanno un costo sia in termini di malattia sia in termini economici. Per quanto riguarda quella antinfluenzale siamo ancora ben lontani da una copertura ottimale. Sono stati evidenziati i soggetti a rischio per età o patologia per i quali è indicata la sua esevuzione.