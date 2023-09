ULTIMORA***. Arrestato l'autore della sparatoria di ieri in via Garibaldi ad Asti

Vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza, oggi nel primo pomeriggio, con anche l'impiego di teste di cuoio.

Dalle prime informazioni sembra che sia stato arrestato in via Croce Verde l'autore degli spari di ieri in via Garibaldi dove è stata ferita una donna di 45 anni alle gambe.

L'uomo in un primo tempo fuggito, è stato catturato, non avrebbe opposto resistenza.

L'uomo, un pregiudicato, conoscente della donna gambizzata

L'uomo, Giuseppe De Luca, pregiudicato, conoscente della donna, per cause al momento ancora in fase di accertamento, dopo una accesa discussione avvenuta con questa innanzi ad un locale pubblico, aveva estratto una pistola ed esploso al suo indirizzo due colpi colpendola agli arti inferiori.

Le indagini sono state affidate dalla procura di Asti congiuntamente ai carabinieri e alla guardia di finanza dei locali comandi provinciali, i quali grazie anche alle testimonianze raccolte nell'immediatezza sul luogo dell'occorso dall'arma dei carabinieri ed alle serrate indagini svolte dalla guardia di finanza per localizzare eventuali nascondigli, hanno permesso di individuare il presunto responsabile, in un'abitazione di via Croce Verde messagli a disposizione da un conoscente per passare la notte.

Sorveglianza notturna per prenderli all'uscita

Sussistendo la possibilità che De Luca avesse ancora la disponibilità dell'arma, è stato disposto nella notte lo svolgimento di una sorveglianza "occulta" dell'abitazione dove i due soggetti indagati si trovano, ad opera di personale della guardia di finanza e dell'arma dei carabinieri di Asti al fine di procedere al loro fermo e arresto qualora fossero usciti dall'edificio.

"Considerata la pericolosità del soggetto - spiega il procuratore Biagio Mazzeo - che già non aveva esitato a fare ripetutamente uso dell'arma in luoghi densamente frequentati è stato attivato il gruppo di intervento speciale dei carabinieri, che giunto nelle prime ore della mattinata nella città di Asti integrava il dispositivo già in atto con proprio personale specializzato nella cattura di latitanti e soggetti altamente pericolosi. Nel primo pomeriggio veniva avviato il blitz conclusosi con l'arresto dell'autore della sparatoria e del soggetto che lo ospitava".

La brillante cattura è avvenuta senza spargimento di sangue e senza mettere a rischio altre persone.

La procura di Asti si è complimentata con le forze dell'ordine "per l'efficienza e la professionalità dimostrate da tutte le forze e da tutti i reparti coinvolti nella cattura".

I complimenti anche del prefetto di Asti, Claudio Ventrice: "Ringrazio le forze dell'ordine che hanno concluso l'operazione con grande professionalità nel migliore dei modi. Un lavoro eccellente senza rischiare nulla e le ringrazio di cuore. Non era così semplice".